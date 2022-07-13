рф готується до приєднання вже захоплених територій України – ГУР

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"Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування", - заявив Скібіцький.

Деталі

За словами Скібіцького, ті заходи, які росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Зокрема, зараз в росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до рф тощо.

Скібіцький наголосив, що загальну мобілізацію в рф можуть оголосити тоді, коли буде оголошено війну.

"путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - підсумував представник воєнної розвідки України.

Доповнення

Президент росії володимир путін підписав указ, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей України.