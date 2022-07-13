рф готується до приєднання вже захоплених територій України – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що росія після невдалої спроби окупувати всю Україну готується до приєднання вже захоплених територій, передає УНН.
Цитата
"Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування", - заявив Скібіцький.
Деталі
За словами Скібіцького, ті заходи, які росія проводить в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Зокрема, зараз в росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до рф тощо.
Скібіцький наголосив, що загальну мобілізацію в рф можуть оголосити тоді, коли буде оголошено війну.
"путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", - підсумував представник воєнної розвідки України.
Доповнення
Президент росії володимир путін підписав указ, який передбачає спрощений порядок надання російського громадянства жителям Запорізької та Херсонської областей України.