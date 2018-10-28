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РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии

РФ, ФРГ, Турция и Франция выразили приверженность территориальной целостности Сирии

Киев  •  УНН

 • 9488 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Участники саммита в Стамбуле — лидеры России, Турции, Германии и Франции — привержены территориальной целостности Сирии, призывают бороться с терроризмом, работать над созданием условий для возвращения беженцев в республику. Об этом говорится в коммюнике встречи, которое распространило в субботу правительство ФРГ, передает УНН.

Участники консультаций “подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной неприкосновенности Сирийской Арабской Республики”, говорится в сообщении. Лидеры четырех стран “полны решимости противостоять сепаратистским планам, нацеленным на подрыв суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран”.

Кроме того, участники встречи в Стамбуле выразили готовность работать над тем, чтобы создать условия для “добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц”. Это будет зависеть от гарантий их “защиты от вооруженных конфликтов, политического преследования и безосновательных задержаний”. К этому также относится необходимость восстановления инфраструктуры страны для обеспечения населения водой и электричеством, говорится в документе.

Россия, ФРГ, Турция и Франция “выразили обеспокоенность рисками и угрозами региональной и глобальной безопасности, которые исходят от (сирийского) конфликта”. Участники встречи “твердо убеждены, что у данного конфликта не может быть военного решения, что его следует решить посредством переговоров в рамках политического процесса и в соответствии с резолюцией 2254 (Совета безопасности ООН)”.

Президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель “приветствовали прогресс в контексте вывода тяжелых вооружений, а также радикальных группировок” из провинции Идлиб, где Турция и Россия согласовали буферную зону. При этом в заявлении подчеркивается приверженность борьбе с терроризмом и неприятие использования химического оружия.

Как сообщал УНН, встреча лидеров Турции, Германии, РФ и Франции по сирийской проблематике “была продуктивной” и продемонстрировала, что у сторон общие цели. Итогом политического процесса должны стать прозрачные выборы, заявила в субботу в Стамбуле канцлер Германии Ангела Меркель.

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