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Меркель: підсумком політичного процесу в Сирії повинні стати вибори за участю біженців

Меркель: підсумком політичного процесу в Сирії повинні стати вибори за участю біженців

Київ • УНН

 • 7453 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Зустріч лідерів Туреччини, Німеччини, РФ і Франції по сирійській проблематиці “була продуктивною” і продемонструвала, що у сторін спільні цілі. Підсумком політичного процесу повинні стати прозорі вибори, заявила в суботу в Стамбулі канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками чотиристоронньої зустрічі, інформує УНН.

“Зустріч показала, що є загальна воля для вирішення проблеми”, — зазначила глава німецького уряду. Вона додала, що примирення в Сирії можна досягти лише політичними методами і цей процес повинен проходити під егідою ООН. “Спільного рішення можна досягти не військовими методами, а тільки політичними під егідою ООН”, — сказала Меркель.

Логічним підсумком цього політичного процесу, продовжила вона, повинні стати вибори. “Нам потрібні прозорі вибори, які будуть проходити за участю міжнародних спостерігачів. Біженці також повинні брати участь в цьому процесі”, — зазначила Меркель. За її словами, це закріплено в комюніке, прийнятому за підсумками зустрічі.

Канцлер ФРН переконана, що визначити своє майбутнє повинні самі сирійці. “Військовими методами такий конфлікт не вирішити”, — повторила Меркель. Вона в цьому контексті підкреслила, що Захід “не потерпить застосування хімічної зброї” в Сирії.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини закликав сформувати конституційний комітет в Сирії до кінця року.

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