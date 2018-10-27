Меркель: підсумком політичного процесу в Сирії повинні стати вибори за участю біженців

“Зустріч показала, що є загальна воля для вирішення проблеми”, — зазначила глава німецького уряду. Вона додала, що примирення в Сирії можна досягти лише політичними методами і цей процес повинен проходити під егідою ООН. “Спільного рішення можна досягти не військовими методами, а тільки політичними під егідою ООН”, — сказала Меркель.

Логічним підсумком цього політичного процесу, продовжила вона, повинні стати вибори. “Нам потрібні прозорі вибори, які будуть проходити за участю міжнародних спостерігачів. Біженці також повинні брати участь в цьому процесі”, — зазначила Меркель. За її словами, це закріплено в комюніке, прийнятому за підсумками зустрічі.

Канцлер ФРН переконана, що визначити своє майбутнє повинні самі сирійці. “Військовими методами такий конфлікт не вирішити”, — повторила Меркель. Вона в цьому контексті підкреслила, що Захід “не потерпить застосування хімічної зброї” в Сирії.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини закликав сформувати конституційний комітет в Сирії до кінця року.