Президент Туреччини закликав сформувати конституційний комітет в Сирії до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав закінчити роботу над формуванням сирійського конституційного комітету до кінця року. З такою заявою він виступив на прес-конференції за підсумками чотиристороннього саміту в Стамбулі за участю лідерів РФ, Німеччини, Туреччини та Франції, присвяченого ситуації в Сирії. передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Ми закликаємо, щоб до кінця цього року був завершена робота по утворенню конституційного комітету в Сирії", - сказав він.
Як раніше повідомляла прес-служба Кремля, на чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі планується обмін думками щодо просування процесу політичного врегулювання в Сирії, подальших кроків по зміцненню безпеки і стабільності, по створенню умов для повернення біженців і відновлення соціально-економічної інфраструктури республіки.
З ініціативою проведення чотиристороннього саміту ще влітку виступив президент Туреччини, Росія підтримала цю ініціативу. У середині вересня в Стамбулі відбулася зустріч помічників лідерів Росії, Німеччини, Туреччини та Франції з міжнародних питань, на якій обговорювалося змістовне наповнення саміту.
Очікується, що за підсумками зустрічі лідери виступлять із заявами для преси.