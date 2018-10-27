Президент Туреччини закликав сформувати конституційний комітет в Сирії до кінця року

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав закінчити роботу над формуванням сирійського конституційного комітету до кінця року. З такою заявою він виступив на прес-конференції за підсумками чотиристороннього саміту в Стамбулі за участю лідерів РФ, Німеччини, Туреччини та Франції, присвяченого ситуації в Сирії. передає УНН із посиланням на ТАСС.