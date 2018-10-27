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Президент Турции призвал сформировать конституционный комитет в Сирии до конца года

Президент Турции призвал сформировать конституционный комитет в Сирии до конца года

Киев  •  УНН

 • 7167 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал закончить работу над формированием сирийского конституционного комитета до конца года. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле с участием лидеров РФ, Германии, Турции и Франции, посвященного ситуации в Сирии. передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем, чтобы до конца этого года был завершена работа по созданию конституционного комитета в Сирии", - сказал он.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на четырехсторонней встрече в Стамбуле планируется обмен мнениями по продвижению процесса политического урегулирования в Сирии, дальнейших шагов по укреплению безопасности и стабильности по созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры республики.

С инициативой проведения четырехстороннего саммита еще летом выступил президент Турции, Россия поддержала эту инициативу. В середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждали содержательное наполнение саммита.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с заявлениями для прессы.

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