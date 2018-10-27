Меркель: итогом политического процесса в Сирии должны стать выборы с участием беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийской проблематике “была продуктивной” и продемонстрировала, что у сторон общие цели. Итогом политического процесса должны стать прозрачные выборы, заявила в субботу в Стамбуле канцлер Германии Ангела Меркель по итогам четырехсторонней встречи, информирует УНН.
“Встреча показала, что есть общая воля для решения проблемы”, — отметила глава германского правительства. Она добавила, что примирения в Сирии можно достичь лишь политическими методами и этот процесс должен проходить под эгидой ООН. “Общего решения можно достичь не военными методами, а только политическими под эгидой ООН”, — сказала Меркель.
Логичным итогом этого политического процесса, продолжила она, должны стать выборы. “Нам нужны прозрачные выборы, которые будут проходить при участии международных наблюдателей. Беженцы также должны участвовать в этом процессе”, — отметила Меркель. По ее словам, это закреплено в коммюнике, принятом по итогам встречи.
Канцлер ФРГ убеждена, что определить свое будущее должны сами сирийцы. “Военными методами такой конфликт не решить”, — повторила Меркель. Она в этом контексте подчеркнула, что Запад “не потерпит применения химического оружия” в Сирии.
Как сообщал УНН, президент Турции призвал сформировать конституционный комитет в Сирии до конца года.