РФ, ФРН, Туреччина і Франція висловили прихильність територіальній цілісності Сирії

Учасники консультацій “підтвердили прихильність суверенітету, незалежності, єдності і територіальній недоторканності Сирійської Арабської Республіки”, йдеться в повідомленні. Лідери чотирьох країн “сповнені рішучості протистояти сепаратистським планам, націленим на підрив суверенітету і територіальної недоторканності Сирії, а також національної безпеки сусідніх країн”.

Крім того, учасники зустрічі в Стамбулі висловили готовність працювати над тим, щоб створити умови для “добровільного повернення біженців і внутрішньо переміщених осіб”. Це буде залежати від гарантій їх “захисту від озброєних конфліктів, політичного переслідування і безпідставних затримань”. До цього також відноситься необхідність відновлення інфраструктури країни для забезпечення населення водою і електрикою, йдеться в документі.

Росія, ФРН, Туреччина і Франція “висловили стурбованість ризиками і загрозами регіональної та глобальної безпеки, які йдуть від (сирійського) конфлікту”. Учасники зустрічі “твердо переконані, що у даного конфлікту не може бути військового вирішення, що його слід вирішити за допомогою переговорів в рамках політичного процесу і відповідно до резолюції 2254 (Ради безпеки ООН)”.

Президенти Росії, Франції і Туреччини Володимир Путін, Емманюель Макрон і Тайіп Ердоган, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель “привітали прогрес в контексті виведення важких озброєнь, а також радикальних угруповань” з провінції Ідліб, де Туреччина і Росія погодили буферну зону. При цьому в заяві підкреслюється прихильність боротьбі з тероризмом і неприйняття використання хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, зустріч лідерів Туреччини, Німеччини, РФ і Франції по сирійській проблематиці “була продуктивною” і продемонструвала, що у сторін спільні цілі. Підсумком політичного процесу повинні стати прозорі вибори, заявила в суботу в Стамбулі канцлер Німеччини Ангела Меркель.