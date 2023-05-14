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рф бьет по глубокому тылу, чтобы лишить ВСУ возможностей восстанавливать резервы перед контрнаступлением - Гуменюк

Киев • УНН

 • 1105830 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Российские оккупанты пытаются работать по тыловым территориям Украины больше для того, чтобы лишить Силы обороны мощностей и возможностей восстанавливать свои силы, резервы перед контрнаступлением. Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они пытаются сейчас работать по тыловым территориям Украины больше для того, чтобы лишить Силы обороны мощностей и возможностей восстанавливать свои силы и резервы перед контрнаступлением которого они боятся. Они уже осознают, что это не прошлое, что оно уже есть, но пытаются где-то попасть в тыловые регионы для того, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и на возможность подтягивать резерв», - рассказала Гуменюк.

Напомним

Ночью Воздушные Силы ВСУ уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об украинском контрнаступлении, анонсировал важные шаги уже в ближайшее время.

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