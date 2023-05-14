рф б'є по глибокому тилу, щоб позбавити ЗСУ можливостей поновляти резерви перед контрнаступом - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Російські окупанти намагаються працювати по тиловим територіям України більше для того, щоб позбавити Сили оборони потужностей та можливостей поновляти свої сили, резерви перед контрнаступом. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Вони намагаються зараз працювати по тиловим територіям України більше для того, щоб позбавити Сили оборони потужностей та можливостей поновляти свої сили та резерви перед контрнаступом якого вони бояться. Вони вже усвідомлюють, що це не минуче, що воно вже є, але намагаються десь влучити в тилові регіони для того, щоб вплинути на морально-психологічний стан українців і на можливість підтягувати резерв», - розповіла Гуменюк.
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