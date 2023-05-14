Нічна атака ворога: Повітряні Сили знищили 25 дронів та 3 крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Вночі Повітряні Сили ЗСУ знищили 25 дронів та 3 крилаті ракети. Про це повідомляють в Повітряних Силах, пише УНН.
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"У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
Протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів:
– 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
– один ударний БпЛА типу "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
– чотири БпЛА (тип уточнюється)
– три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
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