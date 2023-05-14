Ночная атака врага: Воздушные Силы уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты

ukru
13 марта, 19:26 • 53488 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107181 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108951 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108966 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102407 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97270 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110798 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131607 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171970 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203027 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 29065 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 50865 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 31136 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 20610 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 22316 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171969 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203025 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144579 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151059 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 67294 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103958 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120942 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156605 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163461 просмотра
Актуальное
Ночная атака врага: Воздушные Силы уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты

Ночная атака врага: Воздушные Силы уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты

Киев • УНН

 • 2307083 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Ночью Воздушные Силы ВСУ уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты. Об этом сообщают в Воздушных Силах, пишет УНН.

 Цитата

"В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночной атаки уничтожено три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

– 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
– один ударный БпЛА типа "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
– четыре БпЛА (тип уточняется)
– три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55", - говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил осуществила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы