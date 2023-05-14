Ночная атака врага: Воздушные Силы уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Ночью Воздушные Силы ВСУ уничтожили 25 дронов и 3 крылатые ракеты. Об этом сообщают в Воздушных Силах, пишет УНН.
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"В ночь на 14 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
В течение ночной атаки уничтожено три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:
– 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
– один ударный БпЛА типа "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
– четыре БпЛА (тип уточняется)
– три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил осуществила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.
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