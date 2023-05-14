Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах.
Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", знищено 2 розвідувальних дрони типу "Zala", 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет" та ще 5 - невстановленого типу.
Доповнення
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, а також 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
У КМВА заявили, що всі дрони, які рухалися в напрямку Києва, були знищені.