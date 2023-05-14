Всі дрони, які рухалися в напрямку Києва, були знищені - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Всі дрони, які рухалися в напрямку Києва, були знищені. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники.
Скоріше за все - для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Також зазначається, що після опівночі була оголошена повітряна тривога, повʼязана із атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку. Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було.
За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.
Нагадаємо
В Тернопільській ОВА повідомляли, що в області було чутно вибухи. Андрій Єрмак зазначав, що вночі ППО працювало по цілях.