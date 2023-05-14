Все дроны, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Все дроны, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая! По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.
Скорее всего - для обнаружения позиций нашей ПВО. Все БпЛА, которые двигались в направлении Киева были уничтожены на дальних подступах", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также отмечается, что после полуночи была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было.
По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
Напомним
В Тернопольской ОВА сообщали, что в области были слышны взрывы. Андрей Ермак отмечал, что ночью ПВО работало по целям.