Все дроны, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены - КГВА

Цитата

"Седьмая воздушная атака на столицу с начала мая! По предварительной информации, до полуночи рашисты запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.

Скорее всего - для обнаружения позиций нашей ПВО. Все БпЛА, которые двигались в направлении Киева были уничтожены на дальних подступах", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также отмечается, что после полуночи была объявлена воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было.

По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Напомним

В Тернопольской ОВА сообщали, что в области были слышны взрывы. Андрей Ермак отмечал, что ночью ПВО работало по целям.