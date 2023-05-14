ППО працює по цілях - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО в країні, пише УНН.
Цитата
"ППО працює по цілях", - написав Єрмак.
Доповнення
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомів, що за попередньою інформацією, в повітряному просторі України залишилось близько трьох ракет.
"Попередньо залишилось близько 3 ракет на Заході Країни
Очікується відбій", - написав він.
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