ПВО работает по целям - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО в стране, пишет УНН.
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"ПВО работает по целям", - написал Ермак.
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Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по предварительной информации, в воздушном пространстве Украины осталось около трех ракет.
"Предварительно осталось около 3 ракет на Западе страны
Ожидается отбой", - написал он.
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