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13 марта, 19:26 • 57040 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108581 просмотра

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13 марта, 13:47 • 109507 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109450 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102739 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98057 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110954 просмотра

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ПВО работает по целям - Ермак

ПВО работает по целям - Ермак

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО в стране, пишет УНН.

Цитата

"ПВО работает по целям", - написал Ермак.

Дополнение

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по предварительной информации, в воздушном пространстве Украины осталось около трех ракет.

"Предварительно осталось около 3 ракет на Западе страны

Ожидается отбой", - написал он.

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