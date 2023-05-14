Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 ударов по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
Также нашими защитниками сбито 3 вражеских разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", уничтожено 2 разведывательных дрона типа "Zala", 4 барражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще 5 - неустановленного типа.
Дополнение
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, а также 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
В КГВА заявили, что все дроны, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены.