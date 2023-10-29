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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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рф атаковала Херсон с ВОТ: повреждено авто — Мрочко

Киев • УНН

 • 65955 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. россия нанесла удар по Херсону с временно оккупированного левобережья, в результате чего повреждены авто. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

рф атаковала Херсон с ВОТ: повреждено авто — Мрочко

Цитата

"Около двух часов назад армия рф с временно оккупированного левобережья в очередной раз атаковала Херсон!
Зафиксированы попадания в Днепровском районе города, в результате которых был поврежден автомобиль. Водитель не травмирован",- написал Мрочко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщина: россияне утром атаковали авиабомбами Новоберислав

Дополнительно

В Херсоне около 6 утра прогремели мощные взрывы. Руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что под обстрелом находятся прибрежные районы города.

Напомним

За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировали 28 попаданий управляемыми авиабомбами, которые россияне выпустили по населенным пунктам. В частности, попадания пришлись по Бериславскому и Херсонскому районам. Из-за этих обстрелов ранения получили 5 человек в области.

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