рф атаковала Херсон с ВОТ: повреждено авто — Мрочко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. россия нанесла удар по Херсону с временно оккупированного левобережья, в результате чего повреждены авто. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
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"Около двух часов назад армия рф с временно оккупированного левобережья в очередной раз атаковала Херсон!
Зафиксированы попадания в Днепровском районе города, в результате которых был поврежден автомобиль. Водитель не травмирован",- написал Мрочко.
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В Херсоне около 6 утра прогремели мощные взрывы. Руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что под обстрелом находятся прибрежные районы города.
Напомним
За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировали 28 попаданий управляемыми авиабомбами, которые россияне выпустили по населенным пунктам. В частности, попадания пришлись по Бериславскому и Херсонскому районам. Из-за этих обстрелов ранения получили 5 человек в области.