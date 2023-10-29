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рф атакувала Херсон з ТОТ: пошкоджено авто — Мрочко

Київ • УНН

 • 65955 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. росія завдала удару по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя, внаслідок чого пошкоджено авто. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

рф атакувала Херсон з ТОТ: пошкоджено авто — Мрочко

Цитата

"Близько двох годин тому армія рф з тимчасово окупованого лівобережжя вкотре атакувала Херсон!
Зафіксовані влучання у Дніпровському районі міста, внаслідок яких був пошкоджений автомобіль. Водій не травмовани",- написав Мрочко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина: росіяни ранком атакували авіабомбами Новоберислав

Додатково

У Херсоні близько 6ї ранком прогриміли потужні вибухи. Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що під обстрілом перебувають прибережні райони міста.

Нагадаємо

Минулої доби у Херсонській області зафіксували 28 влучань керованими авіабомбами, що росіяни випустили по населених пунктах. Зокрема, влучання прийшлись по Бериславському та Херсонському районах. Через ці обстріли поранення зазнали 5 людей в області.

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