На Херсонщині 28 влучань від випущених росіянами керованих авіабомб – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Херсонській області зафіксовано 28 влучань керованих авіабомб, які випустили росіяни по населених пунктах. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. За добу 5 людей в області дістали поранення від російської агресії. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Зазначається, що за минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 301 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення навчального закладу у Бериславі.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
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Уночі по Нікопольщині на Дніпропетровщині ворог гатив з артилерії. Як наслідок - пошкоджені будинки, адмінбудівля та приватне підприємство.