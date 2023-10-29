На Херсонщине 28 попаданий от выпущенных россиянами управляемых авиабомб - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Херсонской области зафиксировано 28 попаданий управляемых авиабомб, которые выпустили россияне по населенным пунктам. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. За сутки 5 человек в области получили ранения от российской агрессии. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 63 обстрела, выпустив 301 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; помещение учебного заведения в Бериславе.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Добавим
Ночью по Никопольщине на Днепропетровщине враг бил из артиллерии. Как следствие - повреждены дома, админздание и частное предприятие.