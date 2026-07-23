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рф атаковала Украину баллистикой, обезврежено 154 из 168 дронов и 2 из 5 управляемых ракет

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Ночью 23 июля РФ выпустила по Украине баллистическую ракету и 5 управляемых ракет. Силы ПВО обезвредили две ракеты и 154 дрона.

рф атаковала Украину баллистикой, обезврежено 154 из 168 дронов и 2 из 5 управляемых ракет

россия ночью выпустила по Украине баллистическую и 5 управляемых ракет, а также 168 дронов, из которых сбито или подавлено 154, как и две управляемые ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июля (с 18:00 22 июля) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ АР Крым и 168 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Потери РФ за сутки: почти полторы тысячи солдат и более 1600 БПЛА23.07.26, 07:33 • 1346 просмотров

Юлия Шрамко

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