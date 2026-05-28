РФ 24 мая ударила по Киеву редкой ракетой 9М729 из «Искандер-М1»
Во время атаки на Киев 24 мая были обнаружены обломки редкой ракеты 9М729. Использование такого оружия может свидетельствовать о дефиците обычных ракет комплекса «Искандер».
Во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая российские войска, вероятно, применили редкую крылатую ракету 9М729 из комплекса "Искандер-М1". Об этом сообщает Defense Express после анализа обломков ракеты, обнаруженных на территории одной из школ в столице, пишет УНН.
Детали
На обнародованных кадрах видна маркировка "9М729". Эта ракета является наземной версией крылатой ракеты "Калибр" с дальностью полета от 1500 до 2600 км. Именно из-за нее Россию ранее обвиняли в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Из-за больших габаритов 9М729 не может запускаться со стандартного "Искандер-К", поэтому для нее создали отдельную пусковую установку 9П701 в составе комплекса "Искандер-М1".
Почему выбор именно этой ракеты выглядит странным
Как отмечает Defense Express, ракета 9М729 является довольно редкой в российском арсенале. По состоянию на конец 2025 года было зафиксировано всего 23 случая ее применения за все время полномасштабной войны. По данным украинской разведки, россия тогда имела запас примерно в 50 таких ракет.
Аналитики обращают внимание, что использование дальнобойной 9М729 для удара по Киеву выглядит нелогичным. Для атаки по столице рф могла применить более обычные ракеты 9М728 с дальностью до 500 км, тогда как 9М729 целесообразнее использовать для ударов по западным регионам Украины.
В Defense Express предполагают, что это может свидетельствовать о дефиците стандартных ракет для "Искандер-К", хотя официального подтверждения этому пока нет.
