Результативная игра А.Леня помогла "Финиксу" победить "Даллас"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В матче аутсайдеров НБА "Даллас Маверкис" принимали на своем паркете команду украинца Алексея Леня "Финикс Санс", сообщает УНН.
В начале второй четверти уроженец Антрацита отметился результативным броском полукрюком через немецкого ветерана Дирка Новицки и дважды отправил мяч в кольцо с близкого расстояния, исправив партнеров. Однако результативность украинца не позволила "Санс" уйти на большой перерыв в роли лидеров - 41:45.
В последующие отведенные игровые минуты "бигмен" также демонстрировал атакующие способности, например, реализовал штрафные и бросок с отклонением. В итоге "Санс" провели лучше заключительный промежуток и завоевали 12 победу при 25 поражениях в сезоне - 102:95.
А.Лень появился на паркете после замены и провел в игре 17:08 минуты, за которые набрал 14 очков (6/12 двухочковые, 2/2 штрафные), 7 подборов и 1 блок-шот.
Примечательно, что стартовый центровой "Санс" Тайсон Чендлер совершил 18 подборов при 3-х очках.
Напомним, что данная победа позволила "Финиксу" подняться с последнего 15-го места Западной конференции сразу на 13-е.
А "Даллас" опустился на 15-ю ступень на Западе - 11 побед и 25 поражений.