Результативна гра О.Леня допомогла "Фініксу" перемогти "Даллас"

На початку другої чверті уродженець Антрациту відзначився результативним кидком напівгаком через німецького ветерана Дірка Новіцкі та двічі відправив м'яч у кільце із близької відстані, виправивши партнерів. Проте результативність українця не дозволила "Санс" піти на велику перерву в ролі лідерів – 41:45.

В наступні відведені ігрові хвилини "бігмен" також демонстрував атакуючі здібності, наприклад, реалізував штрафні та кидок з відхиленням. У підсумку "Санс" провели краще заключний проміжок та завоювали 12 перемогу при 25 поразках в сезоні – 102:95.

О.Лень з'явився на паркеті із заміни і провів у грі 17:08 хвилини за які набрав 14 очок (6/12 двоочкові, 2/2 штрафні), 7 підбирань і 1 блок-шот.

Примітно, що стартовий центровий "Санс" Тайсон Чендлер здійснив 18 підбирань при 3-х очках.

Нагадаємо, що дана перемога дозволила "Фініксу" піднятися з останнього 15-го місця Західної конференції відразу на 13-те.

Натомість "Даллас" опустився на 15-й щабель на Заході – 11 звитяг і 25 поразок.