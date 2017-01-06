Результативна гра О.Леня допомогла "Фініксу" перемогти "Даллас"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У матчі аутсайдерів НБА "Даллас Маверкіс" приймали на власному паркеті команду українця Олексія Леня "Фінікс Санс", повідомляє УНН.
На початку другої чверті уродженець Антрациту відзначився результативним кидком напівгаком через німецького ветерана Дірка Новіцкі та двічі відправив м'яч у кільце із близької відстані, виправивши партнерів. Проте результативність українця не дозволила "Санс" піти на велику перерву в ролі лідерів – 41:45.
В наступні відведені ігрові хвилини "бігмен" також демонстрував атакуючі здібності, наприклад, реалізував штрафні та кидок з відхиленням. У підсумку "Санс" провели краще заключний проміжок та завоювали 12 перемогу при 25 поразках в сезоні – 102:95.
О.Лень з'явився на паркеті із заміни і провів у грі 17:08 хвилини за які набрав 14 очок (6/12 двоочкові, 2/2 штрафні), 7 підбирань і 1 блок-шот.
Примітно, що стартовий центровий "Санс" Тайсон Чендлер здійснив 18 підбирань при 3-х очках.
Нагадаємо, що дана перемога дозволила "Фініксу" піднятися з останнього 15-го місця Західної конференції відразу на 13-те.
Натомість "Даллас" опустився на 15-й щабель на Заході – 11 звитяг і 25 поразок.