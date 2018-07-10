Результативная игра Михайлюка помогла "Лейкерс" обыграть клуб Кобца в Летний лиге НБА

Михайлюк в очередной раз вышел в стартовой пятерке "озерных" и сумел забить дальний бросок до первого перерыва. После большого перерыва уроженец Черкасс забивал в проходах, трехочковый и оформил слэм-данк, а его коллектив одержал вторую подряд победу - 69:60.



Михайлюк за игру набрал 15 очков (4/6 двухочковые, 2/6 трехочковые, 1/2 штрафные), отдал 3 результативные передачи, собрал 2 подбора и стал вторым самым результативным в команде. А по проценту точности и показателем +/- вообще лучшим.



Добавим также, другой воспитанник "Черкасских обезьян" Александр Кобец сыграл в форме "Чикаго" полторы минуты и выполнил 1 не точный бросок.



Напомним, украинский форвард Богдан Близнюк заключил соглашение с клубом НБА "Лос-Анджелес Клипперс" на период выступлений в Летней лиге НБА.