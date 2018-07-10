Результативна гра Михайлюка допомогла "Лейкерс" обіграти клуб Кобця в Літній лізі НБА

Михайлюк у черговий раз вийшов у стартовій п'ятірці "озерних" і зумів забити дальній кидок до першої перерви. Після великої перерви уродженець Черкас забивав в проходах, триочковий та оформив слем-данк, а його колектив здобув другу поспіль звитягу – 69:60.



Михайлюк за гру набрав 15 очок ( 4/6 двоочкові, 2/6 триочкові, 1/2 штрафні), віддав 3 результативні передачі, зібрав 2 підбирання та став другим найрезультативнішим в команді . А за відсотком влучності та показником +/- взагалі кращим.



Додамо також, інший вихованець "Черкаських Мавп" Олександр Кобець відіграв у формі "Чикаго" півтори хвилини та виконав 1 не влучний кидок.



Нагадаємо, український форвард Богдан Близнюк уклав угоду з клубом НБА “Лос-Анджелес Кліпперс” на період виступів у Літній лізі НБА.