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Результативная игра Леня помогла "Вашингтону" победить в матче НБА

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень помог "Вашингтону" обыграть "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Детали

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на удивление удачный старт - набрал 9 очков за четыре минуты игры. Однако наставник Скотт Брукс отправил его на скамью запасных из-за двух быстрых полученных фолов.

Всего за 17:03 минуты со старта наш баскетболист набрал 12 очков (4/4 двухочковых, 4/5 штрафных), 2 подбора, 1 перехват, а "Уизардс" праздновали выигрыш в результативном противостоянии над конкурентом за 8-9 позиции в Восточной конференции.

Дополнение

Это уже 30-я победа "Вашингтона" в 65-ти поединках регулярного чемпионата. Команда занимает десятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Украинские Национальные Новости

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