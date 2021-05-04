Результативна гра Леня допомогла "Вашингтону" перемогти у матчі НБА

Деталі

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі і провів напрочуд вдалий старт – набрав 9 очок за чотири хвилини гри. Проте наставник Скотт Брукс відправив його на лаву для запасних через два швидкі отримані фоли.

Загалом за 17:03 хвилини зі старту наш баскетболіст набрав 12 очок (4/4 двоочкових, 4/5 штрафних), 2 підбирання, 1 перехоплення, а "Візардс" святкували виграш у результативному протистоянні над конкурентом за 8-9 позиції у Східній конференції.

Доповнення

Це вже 30-та перемога "Вашингтона" в 65-ти поєдинках регулярного чемпіонату. Команда посідає десяту сходинку турнірної таблиці Східної конференції.