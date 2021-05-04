Результативна гра Леня допомогла "Вашингтону" перемогти у матчі НБА

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень допоміг "Вашингтону" обіграти "Індіану" в матчі регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі і провів напрочуд вдалий старт – набрав 9 очок за чотири хвилини гри. Проте наставник Скотт Брукс відправив його на лаву для запасних через два швидкі отримані фоли.

Загалом за 17:03 хвилини зі старту наш баскетболіст набрав 12 очок (4/4 двоочкових, 4/5 штрафних), 2 підбирання, 1 перехоплення, а "Візардс" святкували виграш у результативному протистоянні над конкурентом за 8-9 позиції у Східній конференції.

Доповнення

Це вже 30-та перемога "Вашингтона" в 65-ти поєдинках регулярного чемпіонату. Команда посідає десяту сходинку турнірної таблиці Східної конференції.

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