Результативная игра Кравцова помогла БК "Эскишехир" выиграть игру чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Успешное выступление в двадцать пятом туре турецкого чемпионата по баскетболу продемонстрировал центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов, сообщает УНН со ссылкой на сайт турецкой Суперлиги.
БК “Эскишехир” с Кравцовым праздновал гостевую победу против “Трабзонспора” 73:86.
Кравцов провел на паркете 24 минуты игрового времени, за которые набрал 15 очков (7/11 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 5 подборов, отдал 1 передачу, сделал 1 перехват, поставил 4 блок-шота при 1 потери и 2 фола. Рейтинг эффективности составил 18.
Таким образом, украинец стал вторым по результативности в своей коллектива после Вилльяма Джеймса Барона.
Кроме того добавим, команда Кравцова с 13 выигрышами при 12 поражениях замыкает зону плей-офф — 8 место.