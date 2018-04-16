Результативна гра Кравцова допомогла БК "Ескішехір" виграти гру чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Успішний виступ у двадцять п’ятому турі турецького чемпіонату з баскетболу продемонстрував центровий збірної України В’ячеслав Кравцов, повідомляє УНН з посиланням на сайт турецької Суперліги.
БК “Ескішехір” з Кравцовим святкував гостьову перемогу проти “Трабзонспору” 73:86.
Кравцов провів на паркеті 24 хвилини ігрового часу, за які набрав 15 очок (7/11 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 4 блок-шота при 1 втрати і 2 фоли. Рейтинг ефективності склав +18.
Таким чином, українець став другим за результативністю у своєму колективу після Вілльяма Джеймса Барона.
Крім того додамо, команда Кравцова з 13 виграшами при 12 поразках замикає зону плей-оф — 8 місце.