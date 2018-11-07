Результативное действие Зинченко помогло "Манчестер Сити" деклассировать "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий “Шахтер” потерпел сокрушительное фиаско в гостевой игре четвертого тура Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.
Победитель поединка отличился сверхвысоким процентом реализации ударов — 6 из 8 попыток в створ стали точными.
Сначала Риад Марез накрутил группу полевых игроков в штрафной на лицевой линии “горняков” и отдал результативный прострел на Давида Сильву. Затем отличился и рефери матча Кашшаи, который за чистую симуляцию Стерлинга решил назначить пенальти, который реализовал Габриэль Жезус.
В дебюте второй половины украинец Зинченко ассистировал Стерлинге перед ударом под дальнюю штангу ворот Пятова. Еще одно пенальти за подкат Степаненко реализовал Жезус. В заключительные 10 минут украинский клуб пропустил от Мареза и Жезуса, оформивший хет-трик — 6:0.
Примечательно, что весь поединок в составе англичан на поле провел Зинченко.
Заметим, что после четырех туров “Шахтер” с 2 очками находится на дне, “горожане” с 9-ю вышли в лидеры.