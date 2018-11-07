Результативное действие Зинченко помогло "Манчестер Сити" деклассировать "Шахтер"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115493 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153690 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147247 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137826 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128866 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173264 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий “Шахтер” потерпел сокрушительное фиаско в гостевой игре четвертого тура Лиги чемпионов против “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.

Победитель поединка отличился сверхвысоким процентом реализации ударов — 6 из 8 попыток в створ стали точными.

Сначала Риад Марез накрутил группу полевых игроков в штрафной на лицевой линии “горняков” и отдал результативный прострел на Давида Сильву. Затем отличился и рефери матча Кашшаи, который за чистую симуляцию Стерлинга решил назначить пенальти, который реализовал Габриэль Жезус.

В дебюте второй половины украинец Зинченко ассистировал Стерлинге перед ударом под дальнюю штангу ворот Пятова. Еще одно пенальти за подкат Степаненко реализовал Жезус. В заключительные 10 минут украинский клуб пропустил от Мареза и Жезуса, оформивший хет-трик — 6:0.

Примечательно, что весь поединок в составе англичан на поле провел Зинченко.

Заметим, что после четырех туров “Шахтер” с 2 очками находится на дне, “горожане” с 9-ю вышли в лидеры.

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