Результативна дія Зінченка допомогла “Манчестер Сіті” декласувати “Шахтар”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Єдиний представник України в Лізі чемпіонів донецький “Шахтар” зазнав нищівного фіаско в гостьовій грі четвертого туру Ліги чемпіонів проти “Манчестер Сіті”, передає кореспондент УНН.
Переможець поєдинку відзначився надвисоким відсотком реалізації ударів — 6 з 8 спроб в площину воріт стали влучними.
Спочатку Ріад Марез накрутив групу польових гравців у штрафній на лицьовій лінії “гірників” і віддав результативний простріл на Давіда Сільву. Потім відзначився й рефері матчу Кашшаї, який за чисту симуляцію Стерлінга вирішив призначити пенальті, яке реалізував Габріель Жезус.
У дебюті другої половини українець Зінченко асистував Стерлінгу перед ударом під дальню стійку воріт П’ятова. Ще одне пенальті за підкат Степаненка реалізував Жезус. У заключні 10 хвилин український клуб пропустив від Мареза та Жезуса, який оформив хет-трик — 6:0.
Примітно, що увесь поєдинок у складі англійців на полі провів Зінченко.
Зауважимо, що після чотирьох турів “Шахтар” з 2 очками знаходиться на дні, “городяни” із 9-ма вийшли в лідери.