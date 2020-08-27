"Результаты не заменят чести": ультрас "Динамо" снова протестовали против Суркисов и Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Ультрас "Динамо" White Boys Club перед матчем за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский" провели акцию против президента киевского клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. Видео с акции протеста опубликовано на странице WBC Ультрас Динамо в Facebook, передает УНН.
Активные болельщики кричали: "Суркисы - позор "Динамо". Луческу, go away (иди)". А также держали баннеры с такими же надписями.
Фанаты подписали опубликованное видео с акции словами: "Результаты не заменят чести".
Напомним, ранее ультрас "Динамо" заявили, что теперь "всегда будут напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб".
Также фанаты уверены, что к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который сегодня является народным депутатом от ОПЗЖ. А вслед за ним - в ФК "вернулась политика реваншизма", считают болельщики.