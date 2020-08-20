Ультрас "Динамо": всегда будем напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Ультрас "Динамо" WBC выступили с заявлением, в котором объяснили, как дальше собираются болеть за команду. В нем снова подчеркнули, что продолжают выступать против Мирчи Луческу во главе тренерского штаба ФК, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ультрас.
"Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать, до какого состояния Суркисы довели "Динамо", - говорится в заявлении.
Ультрас отмечают, что отказываются от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо".
"Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине "Динамо"), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе", - сказано в заявлении.
Напомним, что в эту пятницу "Динамо" сыграет первый матч в чемпионате Украины. По информации ультрас, любая информация о билетах на игру отсутствует.
"Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им абсолютно все равно на болельщиков. Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17:00, за три дня до игры отсутствует какая-либо информация о билетах и вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация о товарищеских игры в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций", - отмечают болельщики.
Как сообщал УНН, по мнению ультрас, к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который сегодня является народным депутатом от ОПЗЖ. А вслед за ним - в ФК "вернулась политика реваншизма", считают фанаты.