Ультрас "Динамо": всегда будем напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88145 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102739 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108032 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128323 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101446 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102229 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104080 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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Ультрас "Динамо": всегда будем напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб

Ультрас "Динамо": всегда будем напоминать, до какого состояния Суркисы довели клуб

Киев  •  УНН

 • 17827 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Ультрас "Динамо" WBC выступили с заявлением, в котором объяснили, как дальше собираются болеть за команду. В нем снова подчеркнули, что продолжают выступать против Мирчи Луческу во главе тренерского штаба ФК, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу ультрас.

"Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать, до какого состояния Суркисы довели "Динамо", - говорится в заявлении.

Ультрас отмечают, что отказываются от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо".

"Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине "Динамо"), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе", - сказано в заявлении.

Напомним, что в эту пятницу "Динамо" сыграет первый матч в чемпионате Украины. По информации ультрас, любая информация о билетах на игру отсутствует.

"Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им абсолютно все равно на болельщиков. Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17:00, за три дня до игры отсутствует какая-либо информация о билетах и вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация о товарищеских игры в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций", - отмечают болельщики.

Как сообщал УНН, по мнению ультрас, к руководству в "Динамо" вернулся старший из братьев Суркисов - Григорий, который сегодня является народным депутатом от ОПЗЖ. А вслед за ним - в ФК "вернулась политика реваншизма", считают фанаты.

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