Ультрас "Динамо": завжди будемо нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб

"Ми продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні ігри клубу і всюди нагадувати, до якого стану Суркіси довели "Динамо", - йдеться у заяві.

Ультрас відзначають, що відмовляються від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок і яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське "Динамо".

"Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом. Ми закликаємо відмовитися від усього, що може приносити хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від покупок в офіційному магазині "Динамо"), поки їх ставлення до вболівальників не зміниться. Тільки найдешевші квитки, щоб доносити свою позицію на стадіоні", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що у цю п'ятницю "Динамо" зіграє перший матч у чемпіонаті України. За інформацією ультрас, будь-яка інформація про квитки на гру відсутня.

"Як ми бачимо, всі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно все одно на уболівальників. Посудіть самі: матч ставлять у робочий день на 17:00, за три дні до гри відсутня будь-яка інформація про квитки і взагалі невідомо, чи будуть пускати вболівальників на трибуни. До цього будь-яка інформація про товариські гри у міжсезоння дивним чином ховалася, не було навіть трансляцій", - відзначають вболівальники.

Як повідомляв УНН, на думку ультрас, до керівництва в "Динамо" повернувся старший із братів Суркісів - Григорій, який сьогодні є народним депутатом від ОПЗЖ. А слідом за ним - у ФК "повернулася політика реваншизму", вважають фанати.