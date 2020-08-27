"Результати не замінять честі": ультрас "Динамо" знову протестували проти Суркісів і Луческу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ультрас "Динамо" White Boys Club перед матчем за Суперкубок України на НСК "Олімпійський" провели акцію проти президента київського клубу Ігоря Суркіса і головного тренера Мірчі Луческу. Відео з акції протесту опубліковано на сторінці WBC Ультрас Динамо в Facebook, передає УНН.
Активні вболівальники кричали: "Суркіси - ганьба "Динамо". Луческу, go away (йди)". А також тримали банери з такими ж написами.
Фанати підписали опубліковане відео з акції словами: "Результати не замінять честі".
Нагадаємо, раніше ультрас "Динамо" заявили, що тепер "завжди будуть нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб".
Також фанати впевнені, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший з братів Суркісів - Григорій, який сьогодні є народним депутатом від ОПЗЖ. А слідом за ним - до ФК "повернулася політика реваншизму", вважають вболівальники.