"Результати не замінять честі": ультрас "Динамо" знову протестували проти Суркісів і Луческу

Активні вболівальники кричали: "Суркіси - ганьба "Динамо". Луческу, go away (йди)". А також тримали банери з такими ж написами.

Фанати підписали опубліковане відео з акції словами: "Результати не замінять честі".

Нагадаємо, раніше ультрас "Динамо" заявили, що тепер "завжди будуть нагадувати, до якого стану Суркіси довели клуб".

Також фанати впевнені, що до керівництва в "Динамо" повернувся старший з братів Суркісів - Григорій, який сьогодні є народним депутатом від ОПЗЖ. А слідом за ним - до ФК "повернулася політика реваншизму", вважають вболівальники.