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Резонансное ДТП в Харькове: исчезла врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву

Резонансное ДТП в Харькове: исчезла врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву

Киев  •  УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Исчезла врач-нарколог, которая является свидетелем по делу о резонансном ДТП на ул. Сумской в ​​Харькове. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook, передает УНН.

"На днях к нам обратилась сторона потерпевших с просьбой помочь. Исчез один из основных свидетелей по делу - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержало признаки наркотического опьянения", - написала Супрун.

Отмечено, что дальше проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой - кодеин, фенобарбитал. Однако для того, чтобы сделать исследование о наличии наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества не хватило.

"Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить, каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологического вещества в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемой на время ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Супрун отметила, что, кроме того, невозможно получить заключение, находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ, ведь допрошенный в суде врач "не предоставил однозначный ответ по этому вопросу".

Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошла 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

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