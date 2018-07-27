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Резонансна ДТП у Харкові: зникла лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Зникла лікар-нарколог, яка є свідком у справі про резонансну ДТП на вул. Сумській у Харкові. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

"Днями до нас звернулася сторона постраждалих з проханням допомогти. Зник один з основних свідків у справі - лікар-нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів. Тоді вона зазначила в акті, що стан Зайцевої містив ознаки наркотичного сп'яніння", - написала Супрун.

Зазначено, що далі проводилися додаткові дослідження крові й сечі, які показали наявність наркотичних і психотропних речовин в сечі Зайцевої - кодеїн, фенобарбітал. Однак для того, щоб зробити дослідження про наявність наркотичних засобів та психотропних речовин у крові, біологічної речовини не вистачило.

"Сторона постраждалих хоче допитати Федірко в суді, щоби з'ясувати, яким чином проводився відбір аналізів, чому не взяли біологічну речовину у кількості, необхідній для проведення дослідження, та чи достатньо існуючих даних для встановлення стану обвинуваченої на час ДТП. Але лікарка зникла, і нікому невідомо, де вона знаходиться. У наркодиспансері, у якому вона працювала, кажуть, що жінка раптово звільнилася. Наразі її розшукує поліція", - розповіла в.о. голови МОЗ.

Супрун зазначила, що, крім того, неможливо отримати висновок, чи перебувала Зайцева в період скоєння ДТП під впливом наркотичних засобів чи психотропних речовин, адже допитаний у суді лікар "не надав однозначну відповідь з цього питання".

Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, в результаті чого загинули 6 осіб. 

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