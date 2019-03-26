Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию

"Подали. И сама Зайцева, и ее адвокат", - ответили в суде на вопрос, подала ли защита Зайцевой апелляцию на приговор суда.

В суде добавили, что апелляционную жалобу подала адвокат осужденной Юлия Плетнева.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее защита осужденного по этому делу Геннадия Дронова подала апелляционную жалобу на приговор суда.