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Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію

Київ • УНН

 • 10458 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Олена Зайцева, засуджена за смертельну ДТП у центрі Харкова, та її адвокат подав апеляційну скаргу на вирок суду. Про це журналісту УНН повідомили у Київському районному суді Харкова.

Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева подала апеляцію

"Подали. І сама Зайцева, і її адвокат", – відповіли у суді на питання, чи подав захист Зайцевої апеляцію на вирок суду.

У суді додали, що апеляційну скаргу подала адвокат засудженої Юлія Плетньова.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі. 

Зазначимо, що раніше захист засудженого у цій справі Геннадія Дронова подав апеляційну скаргу на вирок суду.

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