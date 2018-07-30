Резонансное ДТП в Харькове: Зайцева 29 раз оставляла СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Обвиняемую в смертельном ДТП на ул. Сумской в Харькове Елену Зайцеву 29 раз вывозили из СИЗО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.
"В период содержания под стражей заключенную Зайцеву А.А. было вывезено из учреждения 29 раз для проведения следственных действий, рассмотрения дела в суде и консультации в больнице", - отметили в ведомстве.
При этом, другого фигуранта дела о ДТП - Геннадия Дронова - вывозили из СИЗО 26 раз для проведения следственных действий и рассмотрения дела в суде.
"Заключенную Зайцеву А.А. посещают адвокаты, следователи, мать. Заключенного Дронова Г.А. посещают адвокаты и следователи", - уточнили в пресс-службе.
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Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.