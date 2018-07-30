Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева 29 разів залишала СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Обвинувачену у смертельній ДТП на вул. Сумській у Харкові Олену Зайцеву 29 разів вивозили із СІЗО. Про це УНН повідомили у прес-службі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.
"У період тримання під вартою ув'язнену Зайцеву О.О. було вивезено з установи 29 разів для проведення слідчих дій, розгляду справи у суді та консультації у лікарні", - зазначили у відомстві.
При цьому, іншого фігуранта справи про ДТП - Геннадія Дронова - вивозили із СІЗО 26 разів для проведення слідчих дій та розгляду справи у суді.
"Ув'язнену Зайцеву О.О. відвідують адвокати, слідчі, мати. Ув'язненого Дронова Г.О. відвідують адвокати та слідчі", - уточнили у прес-службі.
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Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули 6 осіб.