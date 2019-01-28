Резонансное ДТП в Харькове: в суд опять вызвали экспертов

Так, сегодня в Киевском райсуде Харькова продолжили рассмотрение уголовного производства о резонансном ДТП. Отметим, что на заседание не явилась одна из адвокатов обвиняемой Елены Зайцевой.

"Сегодня мы уже дошли до стадии процесса, когда участники процесса имеют право заявить дополнительные ходатайства... перед тем, как будет объявлено о переходе к судебным дебатам", - отметил судья.

Так, адвокат обвиняемого Геннадия Дронова ходатайствовал о вызове в суд следователя для допроса. Сторона обвинения, защита Зайцевой, адвокаты потерпевших выступили против вызова прокурора в суд. Судья отказал защитнику Дронова в удовлетворении ходатайства.

Также адвокат Дронова ходатайствовал о повторном отводк экспертов Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса, которые в уголовном производстве проводили автотехническую экспертизу. Суд вызвал на следующее заседание четырех экспертов научно-исследовательского института для рассмотрения отвода.

Кроме того, защитник Дронова подал ходатайство о допросе экспертов Днепропетровского НИИ в тот же день, когда будет рассматриваться отвод экспертам Харьковского НИИ. Однако суд отказался удовлетворять и это ходатайство.

Также сегодня одна из пострадавших в ДТП Жанна Власенко, которая на момент аварии была беременна, подтвердила, что получила от Зайцевой денежную компенсацию. При этом, она добавила, что не получила компенсацию от Дронова.

"Мне хочется, чтобы это решение суда не принимало во внимание только то, что мы взяли эти деньги. Мы их взяли потому, что лечение - да, оно тогда было. И вопрос жизни и смерти для меня тогда был открыт... Мы их взяли (деньги от Зайцевой - ред.), но это не значит, что я не хочу, что я забираю наказание у Зайцевой. Я считаю виновными обоих", - отметила пострадавшая.

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Следующее заседание в уголовном производстве назначили на 30 января 14:00.

Как сообщал УНН, на предыдущем заседании судья в уголовном производстве о смертельное ДТП в центре Харькова заявил, что суд почти закончил судебное разбирательство.

На заседании 22 января суд допросил ключевого свидетеля по делу - врача-нарколога Елену Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Отметим, что относительно врача-нарколога несколько месяцев проводились розыскные мероприятия.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.