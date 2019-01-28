Резонансна ДТП у Харкові: у суд знову викликали експертів

Так, сьогодні у Київському райсуді Харкова продовжили розгляд кримінального провадження про резонансну ДТП. Зазначимо, що на засідання не з'явилася одна з адвокатів обвинуваченої Олени Зайцевої.

"Сьогодні ми вже дійшли до стадії процесу, коли учасники процесу мають право заявити додаткові клопотання... перед тим, як буде оголошено про перехід до судових дебатів", - зазначив суддя.

Так, адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова клопотав про виклик до суду слідчого для допиту. Сторона обвинувачення, захист Зайцевої, адвокати потерпілих виступили проти виклику прокурора до суду. Суддя відмовив захиснику Дронова у задоволенні клопотання.

Також адвокат Дронова клопотав про повторний відвід експертів Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса, які у кримінальному провадженні проводили автотехнічну експертизу. Суд викликав на наступне засідання чотирьох експертів науково-дослідного інституту для розгляду відводу.

Крім того, захисник Дронова подав клопотання про допит експертів Дніпропетровського НДІ в той же день, коли буде розглядатися відвід експертам Харківського НДІ. Однак суд відмовився задовольняти і це клопотання.

Також сьогодні одна з потерпілих у ДТП Жанна Власенко, яка на момент аварії була вагітна, підтвердила, що отримала від Зайцевої грошову компенсацію. При цьому, вона додала, що не отримала компенсацію від Дронова.

"Мені хочеться, щоби це рішення суду не брало до уваги тільки те, що ми взяли ці гроші. Ми їх взяли тому, що лікування - так, воно тоді було. І питання життя та смерті для мене тоді було відкрито... Ми їх взяли (гроші від Зайцевої - ред.), але це не означає, що я не хочу, що я забираю покарання у Зайцевої. Я вважаю винними обох", - зазначила потерпіла.

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Наступне засідання у кримінальному провадженні призначили на 30 січня 14:00.

Як повідомляв УНН, на попередньому засіданні суддя у кримінальному провадженні про смертельну ДТП у центрі Харкова заявив, що суд майже закінчив судовий розгляд.

На засіданні 22 січня суд допитав ключового свідка у справі - лікаря-нарколога Олену Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів. Зазначимо, що щодо лікаря-нарколога декілька місяців проводилися розшукові заходи.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.