Резников: реформы и трансформация - это важные составляющие успешного развития системы обороны

Детали

На встрече присутствовали все члены Офиса: Юлия Марушевская, Арсен Жумадилов, Сергей Карпенко, Артур Переверзев, Татьяна Харченко и Олег Шиманский.

Цитата

"Реформы и трансформация — это важные составляющие успешного развития системы обороны, в том числе и в рамках интеграции стандартов НАТО. Я рад, что вы все присоединились к работе. Уверен, это будет успешный проект”, – подчеркнул Резников.

На встрече было определено, что одна из первоочередных задач Офиса — проект трансформации системы оборонных закупок.

Кроме того, необходимо сосредоточить усилия на направлениях, которые будут отвечать требованиям гражданско-демократического контроля, транспарентности и совместимости.

Задача для команды Офиса — двигаться максимально быстро.

Напомним, на прошлой неделе в системе Министерства обороны Украины создан Офис по поддержке изменений. Положение о консультативно-совещательном органе утверждено Приказом Министра обороны Украины Алексея Резникова.

Главой Офиса по поддержке изменений назначена общественный и политический деятель Юлия Марушевская.

В команду Офиса также вошли Арсен Жумадилов, Сергей Карпенко, Артур Переверзев, Татьяна Харченко и Олег Шиманский.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил новый состав и новоизбранное руководство Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.