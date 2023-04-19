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Резніков: реформи та трансформація — це важливі складові успішного розвитку системи оборони

Резніков: реформи та трансформація — це важливі складові успішного розвитку системи оборони

Київ • УНН

 • 600456 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із Офісом з підтримки змін. Під час зустрічі він наголосив, що реформи та трансформація — це важливі складові успішного розвитку системи оборони, пише УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

Деталі

На зустрічі були присутні усі члени Офісу: Юлія Марушевська, Арсен Жумаділов, Сергій Карпенко, Артур Переверзєв, Тетяна Харченко та Олег Шиманський.

Цитата

"Реформи і трансформація — це важливі складові успішного розвитку системи оборони, зокрема й в рамках інтеграції стандартів НАТО. Я радий, що ви всі долучилися до роботи. Певен, це буде успішний проект”, – наголосив Резніков.

На зустрічі було визначено, що одна з першочергових задач Офісу — проект трансформації системи оборонних закупівель.
Окрім того, необхідно зосередити зусилля на напрямах, які відповідатимуть вимогам цивільно-демократичного контролю, транспарентності та взаємосумісності.

Завдання для команди Офісу — рухатися максимально швидко.

Нагадаємо, минулого тижня у системі Міністерства оборони України створено Офіс з підтримки змін. Положення про консультативно-дорадчий орган затверджено Наказом Міністра оборони України Олексія Резнікова.
Головою Офісу з підтримки змін призначено громадську та політичну діячку Юлію Марушевську.

До команди Офісу також увійшли Арсен Жумаділов, Сергій Карпенко, Артур Переверзєв, Тетяна Харченко та Олег Шиманський.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав новий склад і новообране керівництво Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

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