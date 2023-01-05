Резников прокомментировал закон об усилении ответственности за военные преступления

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“Это была инициатива военных, потому что есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди, злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть, принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте.

Когда кто-нибудь дезертирует с поля боя, в этот момент его товарищи погибают. Это вопрос сохранения жизни наших военных и выживания не просто Вооруженных Сил, а всей страны. Поэтому я доверяю генералу Залужному, Генштабу, нашему военному командованию и поддерживаю их в этой просьбе”, — рассказал Резников.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении ответственности за военные преступления и призвал Президента Украины Владимира Зеленского подписать документ.