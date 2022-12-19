Армія тримається на дисципліні: Залужний підтримав закон про посилення відповідальності за військові злочини

Цитата

"Сьогодні я змушений підняти досить складну тему - посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а “відмовники” можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути".

Додамо

Крім того, Залужний відповів на низку найпоширеніших запитань:

Чи можна зарадити цій проблемі у більш мʼякий спосіб? Розʼяснювати, переконувати…

Так, якщо йдеться про мирний час. В умовах війни потрібні швидкі дієві рішення.

Чи існує загроза посилення безкарності командирів?

Ні, командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим.

Чи визнаю я наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій?

Так і працюю над їх усуненням. І проведені успішні операції щодо звільнення територій нашої держави є тому підтвердженням.

Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно?

Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу. Слава Україні!

Нагадаємо

Законопроєкт 8271 був ухвалений у Верховній Раді 13 грудня і направлений на підпис президенту.

Документ викликав неабиякий суспільний резонанс і була навіть зареєстрвоана петиція з проханням до президента Володимира Зеленського ветувати закон 8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових.

До слова, громадська ініціатива набрала понад 25 тисяч голосів за добу.