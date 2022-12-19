Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении ответственности за военные преступления

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"Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, а “отказники” могут уплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой.

Добавим

Кроме того, Залужный ответил на ряд наиболее распространенных вопросов:

Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать…

Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны быстрые действенные решения.

Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров?

Нет, командиры так же несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным.

Признаю ли я наличие проблем, приводящих к самопроизвольному оставлению позиций?

Да и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.

Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично?

Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор пока это не вредит нам выигрывать войну. Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу. Слава Украине!

Напомним

Законопроект 8271 был принят в Верховной Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту.

Документ вызвал незаурядный общественный резонанс и была даже зарегистрирована петиция с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон 8271, который существенно усиливает уголовную ответственность военных.

К слову, общественная инициатива набрала более 25 тысяч голосов за сутки.